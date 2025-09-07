Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier

A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, département du Couffo, un homme tabasse sa mère à cause d’un différend autour d’un projet de construction.

Pour un différend autour d’un projet de construction, un fils tabasse sa mère à Toviklin. L’homme de la quarantaine aurait entrepris de construire devant la concession où habite sa mère. Celle-ci, au regard de l’emplacement choisi, s’y est opposée. Ceci, en raison des chauffeurs qui viendraient décharger des marchandises chez elle. Cette opposition n’a pas été du goût du fils qui dispose déjà d’un domicile et où il vit avec sa famille.

Au cours de la dispute avec sa génitrice, il se jette sur celle-ci et la tabasse. Il a fallu le secours du voisinage pour sauver la vieille femme âgée de la soixantaine, et revendeuse de noix de palme.

Convoqué au commissariat de Police, le fils indélicat a prend la fuite. Il est activement recherché par les populations du village qui cherchent également à en découdre avec lui.

