Un fils du peintre Pablo Picasso s’est éteint en Suisse à l’âge de 76 ans

Claude Ruiz-Picasso, fils du peintre espagnol Pablo Picasso, est décédé en Suisse, à l’âge de 76 ans, a annoncé jeudi son avocat Jean-Jacques Neuer sans préciser les causes de son décès. Ces informations sont relayées par l’AFP.

"Claude Ruiz-Picasso laisse son épouse, Sylvie Vautier épouse Picasso et deux enfants Jasmin et Solal", est-il ajouté.

Pablo Picasso a eu quatre enfants : Paulo, son fils aîné, né de son union avec Olga Khokhlova et décédé en 1975 ; Maya, fille de Marie-Thérèse Walter, disparue en 2022, Claude et Paloma, nés de son union avec Françoise Gilot.

Claude Ruiz Picasso avait été administrateur de 1989 à 2023 de la succession Picasso, qui gère les droits liés à l’artiste et son oeuvre. En juillet dernier, il avait souhaité se retirer et laisser sa place à sa soeur Paloma, laquelle avait été désignée administratrice.

Pablo Picasso est un peintre, sculpteur et dessinateur espagnol, fondateur du cubisme (avec Georges Braque). Il est l’auteur des tableaux Guernica, Les Demoiselles d’Avignon, La Jeune fille au ballon et du dessin La Colombe de la paix. En 2023, la France et l’Espagne marqueront le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. Plusieurs expositions consacrées à ses œuvres devraient être organisées dans les deux pays durant cette année.

