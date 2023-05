Un film ukrainien réunit des personnalités à l’Institut Français

Des ambassadeurs et invités dont le ministre de la Justice Yvon Détchénou ont pris part, mardi 16 mai 2023, à la projection du film ‘’Homeward’’ du réalisateur Ukrainien, Naiman Aliev à l’Institut Français du Bénin. C’est dans le cadre du festival du film ukrainien qui se déroule du 12 au 19 mai 2023 au Bénin.

Des suites d’évènements tristes ; conséquences de la guerre Russie-Ukraine. C’est ce que montre le réalisateur ukranien Nariman Alev à travers son film dramatique ‘’Homeward’’ en français ‘’En terre Crimée’’ ou ‘’Voyage de retour’’ sorti en 2019. Il raconte le périple d’un père ‘’ Moustafa’’ et de son fils cadet ‘’Alim’’ ramenant en Crimée le corps du fils aîné. Ce dernier a été tué dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Attaché aux traditions familiales, le père tient à enterrer son fils ainé en Crimée. Il fait face à des épreuves avec son fils cadet tout au long du voyage.

La projection du film de 1 h 35 minutes a été suivie d’un échange avec le public. « C’est un film triste », a confié l’Ambassadrice des Pays-Bas au Bénin, Catharina Geertuida Maria Tjoelker-Kleve. Homeward, poursuit-elle, montre l’impact de la guerre sur l’histoire humaine.

Selon l’Ambassadeur d’Ukraine au Sénégal, Yurii Pyvovarov intervenant en visio-conférence, l’objectif de ce festival est de se familiariser avec l’Ukraine, ses coutumes, et son histoire. A travers le film, il note deux choses importantes dans la vie d’un être humain : l’amour et les valeurs. A l’en croire, l’Ukraine va commémorer, jeudi 18 mai, la déportation de centaines de milliers de Tatars de Crimée. En mai 1944, vers la fin de la deuxième guerre mondiale, le gouvernement soviétique expulse les Tatars de la Crimée sur l’ordre de Joseph Staline sous prétexte d’une collaboration avec les Nazis. Il y a eu de nombreux décès durant la déportation.

« Ce film est un message absolument efficace contre la guerre. La leçon que nous devons en tirer c’est que rien ne justifie la violation des frontières », a affirmé l’Ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy. Pour lui, il faut régler les conflits par le dialogue et la diplomatie.

Le festival du film ukrainien se poursuit ce mercredi 17 mai 2023 avec Roses-film-Cabaret d’Irena Stetsenko à l’amphithéâtre Etisalat de l’UAC. Il s’agit d’un documentaire de cinéma-vérité qui suit les Dakh Daughters, un groupe de cabaret créé par sept actrices sous le toit du théâtre contemporain expérimental Dakh de Kiev. Le même film sera diffusé le vendredi 19 mai 2023 au Centre culturel de rencontre international John Smith à Ouidah à 19 heures.

Le festival du film ukrainien est organisé en partenariat avec neuf représentations diplomatiques (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Japon, Pays-Bas, Suisse, Union européenne) ; du 12 au 19 mai 2023. Il a vocation à illustrer la vitalité de l’industrie cinématographique ukrainienne depuis une dizaine d’années. Les films présentés sont proposés par l’Institut français de Paris, via son action en faveur du cinéma.

À propos du réalisateur Nariman Alev

Né en Crimée (Ukraine) en 1992, Nariman Alev est réalisateur et écrivain. Diplômé en réalisation de l’Université Nationale de Théâtre, de Cinéma et de Télévision de Kiev, il est depuis 2017, membre de l’Académie ukrainienne de cinéma. Narima Aliev a réalisé trois courts métrages réunis sous la trilogie Crimean Stories. Chacune de ses œuvres a été projetée dans des festivals nationaux et internationaux. Le film ‘’Homeward’’ a été sélectionné en 2019 dans le cadre d’Un certain regard, au festival de Cannes.

