Un féticheur et un fossoyeur de tombes en prison

Présentés au parquet du tribunal d’Abomey-Calavi, mardi 31 août 2021, un jeune profanateur de tombes et un hounnon (prêtre vodoun) acheteur d’organes et d’ossements humains ont été placés en détention provisoire à la prison civile d’Abomey-Calavi. Les deux prévenus vont comparaître le 25 octobre 2021.

La police a appréhendé dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août dernier, un jeune homme en possession de 4 crânes humains et d’un gros marteau. Selon les aveux du jeune homme, les crânes ont été déterrés au cimetière PK 14 sous l’ordre d’un hounnon (prêtre vodoun). Les ossements devraient sévir à des rituels pour l’érection de divinités.

Le fossoyeur de tombes et le prêtre vodoun ont été présentés, mardi 31 août 2021, au Procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi qui a décidé de les placer en détention provisoire.

Poursuivis pour violation de sépultures, profanation de tombes et trafics d’ossements humains, les deux prévenus vont comparaître le 25 Octobre 2021 à l’audience des flagrants délits.

