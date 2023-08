Un féticheur en prison viol sur mineure

Un féticheur est placé en détention provisoire après sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Le tradi-praticien est poursuivi dans une affaire de viol sur mineure.

Un féticheur en prison pour avoir violé une petite fille âgée de 15 ans. Le prévenu selon l’ONG Famille nutrition et développement rapportée par Banouto, a menacé l’adolescente et usé de force pour l’immobiliser, avant de lui ôter sa virginité dans un lieu sacré où il fait ses consultations et rituels. Les faits selon le site d’information, s’étaient déroulés le 06 juillet 2023.

La maman ayant constaté des changements sur le corps de sa fille quelques semaines après l’acte, réalise un test de grossesse, et constate que sa fille était enceinte. ‘’Toutes les tentatives pour amener cette dernière à parler de l’auteur de sa grossesse échouaient car, elle croyait fermement que dénoncer son bourreau lui coûterait non seulement sa vie, mais aussi celle de ses parents à qui elle se confierait’’, rapporte le site d’informations.

La maman eut alors recours à l’ONG FND ; et ce n’est qu’après de longs échanges avec des responsables de l’organisation non gouvernementale que la fille ‘’avoua qu’elle avait été violée par un féticheur du quartier qui lui avait interdit de narrer leur histoire à quiconque au risque de perdre sa vie et de voir aussi mourir les personnes à qui elle se serait confiée’’.

Soutenue par l’institut national de la femme, et d’autres organisations, l’ONG Famille nutrition et développement prend la victime en charge, et parvient à interpeller le mis en cause qui séjourne désormais en prison.

2 août 2023 par