Un féticheur écope de 60 mois de prison pour escroquerie

Tchaourou
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à hauteur du village Gango, dans la commune de Tchaourou, un suspect a été arrêté, et deux autres (…)
CRIET
21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), pour avoir tenté de corrompre un (…)
Tribunal d’Abomey-Calavi
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le mercredi 19 novembre 2025, le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant un féticheur.
En quête de prospérité et de (…)
Elections générales de 2026
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a soumis sa liste de candidature pour les élections législatives de janvier 2026 à la Commission électorale nationale (…)
REpreneuriat Bénin
21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec FundLab et Sud Capital, a lancé, jeudi 20 novembre 2025, REpreneuriat Bénin, une (…)
Championnat d’Afrique de kick-boxing
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne d’Afrique de kick-boxing dans la catégorie des plus de 70 kg (Low Kick). Elle a décroché ce titre (…)
21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de (…)
21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), a lancé le 20 (…)
20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel (…)
