Usurpation de titre

Un faux sapeur-pompier arrêté à Parakou




La Police républicaine a interpellé en début de semaine, un imposteur en tenue de sapeurs-pompiers à la caserne située dans le 2e arrondissement de Parakou. Faux agent, il s’est présenté dans l’unité pour prendre service.

Fait divers à la caserne des sapeurs-pompiers à Parakou. L’unité située dans le 2e arrondissement de la ville a reçu un visiteur peu ordinaire lundi 8 septembre dernier en début de soirée. Il s’agit d’un jeune homme qui s’y est présenté en uniforme de sapeurs-pompiers pour prendre service en tant qu’un adjudant nouvellement affecté à l’unité.
Sur les lieux, il a été accueilli avec « les honneurs dus à son grade supposé avant d’être conduit auprès de son supérieur ». Et c’est au cours des échanges avec le commandant de la base que l’imposture s’est révélée.
La Police aussitôt alertée s’est dépêchée sur les lieux. L’enquête a révélé tout d’abord que le mis en cause n’est pas un sapeur-pompier ; et que la motocyclette de marque HAOJUE utilisée pour se rendre à la caserne, avait été volée à Houègbo. L’engin appartiendrait à un enseignant résidant dans cette localité. Soumis à l’interrogatoire, le suspect a reconnu les faits admettant le vol tant de la motocyclette, que de l’uniforme.
L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations derrière cette tentative d’usurpation d’identité.

F. A. A.

14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




