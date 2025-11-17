lundi, 17 novembre 2025 -

Commune de Zogbodomey

Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana




Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la commune de Zogbodomey, a interpellé, dimanche 16 novembre 2025, un individu impliqué dans une tentative d’escroquerie dans le département du Zou.

Un Gabonais venu au Bénin en quête de « richesse rapide » sollicite les services d’un marabout qui en réalité n’est qu’un imposteur. L’escroc aurait convaincu sa victime qu’un portefeuille magique pourrait fructifier un million cinq cent mille francs. Il a été interpellé par la police, dimanche 16 novembre 2025, en face de la base de l’entreprise Porteo à Abomey, en face du centre universitaire Sogboaliho.
La perquisition effectuée au domicile du mis en cause n’a permis de découvrir aucun temple mystique. Seulement une importante quantité de faux billets soigneusement rangés a été découvert. L’individu est placé en garde à vue au commissariat de Cana, et sera présenté au Procureur de la République.

Marina HOUENOU (Stag)

17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




