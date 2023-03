Un faux dignitaire ‘’Hounnon ‘’ arrêté pour cybercriminalité

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a interpellé, jeudi 09 mars 2023, un faux dignitaire ‘’Hounnon’’ pour des faits de cybercriminalité à Allada. Des matériels de connexion et plusieurs cartes bancaires ont été saisis chez le faux dignitaire.

“Dah Koudjènoukpo”, un homme que se fait passer pour un dignitaire ‘’Hounnon’’ a été arrêté ce jeudi 09 mars 2023, à Agbanoun dans la commune d’Allada.

Le faux “Hounnon” a réalisé des gris-gris et autres rituels à des cybercriminels.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu, l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a retrouvé des matériels de connexion et plusieurs cartes bancaires.

Le faux “Hounnon” sera présenté au procureur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) dans les prochains jours.

M. M.

10 mars 2023 par ,