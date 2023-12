Un faux agent de renseignements et un douanier déposés en prison

Après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) vendredi 15 décembre 2023, un faux agent de renseignement et un douanier ont été placés sous mandat de dépôt. L’homme en uniforme est poursuivi pour abus de fonction, tandis que le faux agent de renseignement est poursuivi pour trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de capitaux.

Sur la base d’informations, un douanier apprend qu’un béninois devrait se rendre en France avec des boulettes de drogues. Le produit prohibé selon une Bip radio, est ingurgité. Le douanier qui n’est pas de service ce jour se met en tenue et intercepte le voyageur entre Cotonou et Porto-Novo, sans prévenir au préalable, sa hiérarchie. Mis en observation pendant environ 48h, le voyageur manque son vol. Pendant ce temps, il n’expulse pas de boulettes, ce qui prouve qu’il n’a rien avalé des boulettes de drogue.

L’enquête ouverte selon la station radio, conduit à un certain P. D., connu de la BEF et de la CRIET dans une précédente affaire. Il aurait inventé cette histoire de toutes pièces pour nuire au voyageur. L’’enquête ouverte a révélé des actes de trafic d’influence et d’usurpation de titre. Son mode opératoire consisterait à rançonner douaniers et contrebandiers contre la promesse de faveurs, de promotion ou règlement de contentieux. Après audition à la CRIET vendredi, il est poursuivi pour trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de capitaux ; et le disciple de Saint Mathieu, pour abus de fonction.

Ils seront bientôt jugés par la juridiction spéciale.

F. A. A.

18 décembre 2023 par ,