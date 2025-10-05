Un expert en finance de la présidence décédé

Le Bénin perd l’un de ses experts en finances publiques !

Assogba Zacharie Gbodjèyido, secrétaire permanent de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), est décédé le 2 octobre 2025 à Cotonou.

Le défunt a été Chef du service financier de la mairie d’Abomey-Calavi, puis Directeur des ressources financières au ministère de la Famille.

En tant que gestionnaire du Fonds d’appui au développement des communes (FADeC), son rôle était central dans le soutien aux collectivités locales.

Le programme des obsèques n’a pas encore a été rendu public.

