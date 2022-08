Un ex responsable du trésor condamné à 7 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a condamné un ancien responsable du trésor public à 07 ans de prison et au paiement 375 millions d’amende et 125 millions de dommages et intérêts pour détournement de fonds publics.

Sous mandat de dépôt depuis le 07 décembre 2021, Babatoudé Alogoun, ex receveur financier du département du Zou et des Collines retourne en prison à l’issue de son procès jeudi 04 août 2022.

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a condamné cet ancien responsable du trésor public à 07 ans de prison. Il est reproché au prévenu qui a été receveur de 2013 à 2016 d’avoir utilisé des fonds publics pour des dépôts à terme. L’accusé empoche ensuite les intérêts pour faire d’autres placements.

Babatoudé Alogoun a écopé également d’une amende de 375 millions et 125 millions de dommages et intérêts.

C’est à la session criminelle de la Chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

M. M.

4 août 2022 par ,