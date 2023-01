Un étudiant retrouvé mort et déposé à la morgue

La police républicaine a découvert à Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, le corps sans vie d’un étudiant. L’apprenant aurait été tué par des malfrats.

Deuil dans le monde estudiantin. L’étudiant Aristide Codjia est mort. Il aurait été victime d’un braquage en cette période de fin d’année. Le corps sans vie a été découvert par la police qui l’a déposé à la morgue d’Abomey-Calavi. L’apprenant selon Le Potentiel, a quitté son domicile depuis le 30 décembre 2022, et n’est plus retourné à la maison.

Comme lui, un conducteur de taxi moto communément appelé « zémidjan » a été braqué. Les hors la loi lui ont assené des coups de machette, et emporté sa moto Bajaj neuve. La victime va succomber plus tard à ses blessures à l’hôpital.

F. A. A.

4 janvier 2023 par