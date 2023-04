Un étudiant perd 03 millions au pari sportif et se retrouve en prison

Un étudiant a échappé à une condamnation au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. En cause dans une affaire d’escroquerie, il a pu se tirer d’affaire grâce à sa maman qui a payé le montant querellé.

Convaincu de ce que sa combinaison au pari sportif allait passer, un étudiant a emprunté 03 millions de francs CFA chez l’un de ses amis, et lui promet un fort taux d’intérêt. Il joue au jeu de hasard avec la somme d’argent, mais contre ses attentes, la combinaison sur laquelle il a misé n’est pas passée. N’ayant pas retrouvé ses sous, l’ami dépose une plainte contre lui pour escroquerie. Le jeune étudiant sera arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Sa maman parvient à rembourser les 03 millions et lui évite une condamnation du juge. Il pourrait donc recouvrer sa liberté.

F. A. A.

