Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance

Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans un accident de circulation à Parakou.

Mort d’un jeune homme sur l’axe reliant le carrefour Mathieu Kérékou à celui d’Hubert Maga, à Parakou. Selon Fraternité FM, la victime venait de déposer un ami avant de poursuivre seule sa route. Il aurait percuté violemment les bordures de la chaussée en raison d’une vitesse excessive. Il n’a pas survécu. Plus tôt dans la journée, informe la même source, le jeune homme a soutenu son mémoire.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Le constat a été fait par la Police républicaine.

A.A.A

16 octobre 2025 par ,