Un étudiant condamné pour coups et blessures sur des militaires

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné vendredi 31 mai 2023, un étudiant à une peine de 03 ans de prison. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur 02 militaires.

03 ans de prison ferme, c’est la sentence rendue par le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou contre un étudiant vendredi 31 mars 2023. L’accusé a agressé 02 militaires en poste au ministère de la communication.

Les hommes en uniforme avaient constaté des mouvements suspects chez le jeune homme et avaient entrepris de l’interpeller. Mais il s’y était opposé et les avait blessés au cou et au front lors de l’altercation qui a suivi son interpellation.

Devant le juge vendredi dernier, il n’a pas reconnu les faits mis à sa charge. Il a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait blessé les 02 militaires avec du couteau. L’accusé a affirmé qu’il avait utilisé ses ongles pour se défendre. Le ministère public requiert la peine de 01 an de prison contre lui ; mais le tribunal, délibérant, le condamne à une peine de 03 ans de prison ferme.

F. A. A.

3 avril 2023 par ,