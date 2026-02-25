jeudi, 26 février 2026 -

3ème Edition du FIIB

Un espace dynamique, inclusif et innovant




C’est parti depuis mercredi 25 février 2026 pour la 3ème édition du Forum International sur l’Investissement Boursier (FIIB). Un rendez-vous de partage d’expériences, de découverte de nouvelles idées et d’exploration des innovations. Organisée par la Société Africaine d’Ingénierie et d’Intermédiation financières (SA2IF), la rencontre réunit à Ouagadougou au Burkina Faso plus de 200 décideurs et experts. « Innover pour attirer : Repenser les marchés boursiers africains à l’ère de la finance numérique », c’est le thème de la présente édition placée sous le haut parrainage du ministre de l’économie et des finances Dr Aboubacar NACANABO. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont entre autres, des anciens premiers ministres du Faso, du Commissaire de l’UEMOA en charge du développement de l’entreprise et de l’économie numérique, du représentant du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Financiers de l’UMOA, du représentant du Directeur Général de la BRVM et du Président Directeur Général de Bloomfield.

« Cette année, notre thème, « Innover pour attirer : repenser les marchés boursiers africains à l’ère de la finance numérique », nous invite à réfléchir à l’avenir et à imaginer ensemble de nouvelles voies pour mobiliser l’épargne, attirer les investisseurs, dynamiser les marchés et renforcer la confiance acteurs en notre région. Nous explorerons ensemble des sujets essentiels pour l’avenir de nos marchés : l’innovation des produits financiers (ETF, sukuk, produits dérivés), le rôle des FinTech dans la transformation des investissements, l’amélioration de la liquidité des marchés et le marketing boursier pour attirer de nouveaux investisseurs. », a déclaré à l’ouverture du Forum le Président Directeur Général de la SA2IF, hôte de l’évènement.

Pour Dr Constantin DABIRE, la rencontre vise aussi à nouer de nouvelles relations, à poser des questions aux experts, et à partager des idées. Une dynamique collective qui fera avancer les marchés financiers et permettra de mettre en place un écosystème financier solide et prospère pour l’Afrique en général et pour la sous-région en particulier.

« Cette troisième édition du FIIB constitue une tribune privilégiée pour analyser, à la lumière de l’innovation numérique, les défis structurels persistants auxquels sont confrontées les places boursières africaines, notamment la faiblesse de la liquidité, l’accès encore limité aux capitaux, la participation insuffisante des investisseurs locaux et institutionnels, ainsi que les contraintes liées à la diffusion et à la qualité de l’information financière. Dans le même temps, ce forum ambitionne de mettre en évidence les opportunités qu’offre la finance numérique pour renforcer l’attractivité, la transparence et la résilience de nos marchés, tout en favorisant une inclusion financière plus large et un financement durable des économies africaines », a souligné le parrain de l’évènement, Dr Aboubacar NACANABO.

Pour le ministre de l’économie et des finances du Burkina Faso, la rencontre de Ouagadougou offre l’opportunité de mettre en valeur le rôle des technologies émergentes ( IA, fintech, big data) dans la modernisation des infrastructures boursières ; de promouvoir le financement participatif et l’éducation financière via des outils numériques ; de favoriser la collaboration entre finance traditionnelle et acteurs technologiques ; d’explorer des solutions technologiques pour interconnecter les bourses africaines ; d’intégrer les principes ESG/ISR dans les stratégies numériques des marchés ; et d’orienter l’épargne vers des secteurs clés (infrastructures, PME, agriculture, économie verte), grâce aux technologies financières.

Plusieurs temps forts ont marqué la première journée du FIIB 2026. Il s’agit notamment du panel inaugural animé par l’ancien premier ministre du Burkina Faso Tertus ZONGO. Au nombre des panélistes, il y a le commissaire de l’UEMOA en charge du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique Paul Koffi Koffi, le ministre de l’économie et des finances du Burkina Faso, Aboubacar NACANABO, et le Président du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) Ngueto Tiraina Yambaye.

Les échanges ont porté sur les stratégies à mettre en place pour rendre les marchés financiers plus attractifs et bénéfiques pour les Etats africains. La Master Class animée par le Président Directeur Général de l’agence de notation Bloomfield Stanislas Zézé a également focalisé l’attention de l’assistance composée entre autres d’étudiants des universités de la place.
Les travaux de la 3ème édition du Forum International sur l’Investissement Boursier s’achèvent ce jeudi.

Gédéon VEGBA
Journaliste Economique (Bénin)

25 février 2026 par Ignace B. Fanou




