Un escroc spécialiste des transactions MoMo arrêté

Les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, ont interpellé ce lundi 15 septembre 2025, un redoutable escroc spécialisé dans les opérations de transfert d’argent Mobile Money (MoMo).

Longtemps recherché par la Police, un jeune escroc a été interpellé ce lundi 15 septembre 2025, par les éléments du commissariat de Godomey. Le mis en cause, est poursuivi pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie. Son mode opératoire consiste à cibler les petites entreprises ou les particuliers qui ont souvent recours aux services de jeunes gens pour des transferts d’argent via les plateformes MoMo. Une fois embauché, il vide les comptes des propriétaires et disparait dans la nature avec les téléphones de transfert. Selon les informations, il y a environ deux semaines, le mis en cause s’est emparé d’une somme estimée à plus de 2 millions de francs CFA et des téléphones servant aux transactions, chez un de ses employeurs.

Plusieurs de ses victimes se sont présentées au commissariat de Godomey pour se plaindre.

Le délinquant sera présenté au Procureur de la République pour répondre de ses actes.

16 septembre 2025