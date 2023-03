Un enseignant retrouvé mort dans une palmeraie à Pobè

Le corps sans vie et en état de putréfaction d’un enseignant a été découvert lundi 27 février 2023 dans une palmeraie à Pobè dans le département du Plateau. La victime aurait disparu depuis plusieurs mois.

Découverte macabre en début de semaine à Pobè dans le département Plateau. Le corps sans vie d’un enseignant a été retrouvé dans une palmeraie. Il s’agit d’après nos sources, d’un enseignant de Science de vie et de la terre (SVT) porté disparu depuis plusieurs mois.

Le corps découvert dans un état de putréfaction était amputé des membres supérieurs, et sans tête. A côté, sur les lieux de la découverte, les chaussures de la victime et deux sacs lui appartenant ont été retrouvés. A l’intérieur d’un sac, les personnes ayant fait la découverte ont retrouvé son Certificat d’identification personnel (CIP). D’autres informations sur la victime font état de ce qu’elle a quitté son domicile à Abomey-Calavi le 30 octobre 2022 pour se rendre à Pobè. Depuis ce jour, il n’a plus jamais donné de ses nouvelles.

F. A. A.

