Un enseignant retrouvé mort à Tanguiéta

Le corps sans vie d’un enseignant a été découvert, samedi 11 octobre 2025, dans sa chambre à Goro-Bani, un quartier de Tanguiéta.

Un professeur d’anglais en poste au Collège d’enseignement général (CEG 1) de Tanguiéta, n’avait plus donné de nouvelles depuis la soirée du jeudi 9 octobre 2025. Selon ses collègues, il aurait regagné son domicile aux alentours de 19 heures ce jour-là, sans réapparaître par la suite.

Ce n’est que dans l’après-midi du samedi 11 octobre qu’une odeur suspecte émanant de sa chambre a attiré l’attention du voisinage.

Sur les lieux, l’équipe constituée d’autorités locales, de policiers et de la direction du Collège a découvert le corps sans vie de l’enseignant.

Les circonstances exactes du décès demeurent inconnues.

Une enquête est ouverte par la police.

M. M.

12 octobre 2025 par ,