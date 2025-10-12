dimanche, 12 octobre 2025 -

Drame

Un enseignant retrouvé mort à Tanguiéta




Le corps sans vie d’un enseignant a été découvert, samedi 11 octobre 2025, dans sa chambre à Goro-Bani, un quartier de Tanguiéta.

Un professeur d’anglais en poste au Collège d’enseignement général (CEG 1) de Tanguiéta, n’avait plus donné de nouvelles depuis la soirée du jeudi 9 octobre 2025. Selon ses collègues, il aurait regagné son domicile aux alentours de 19 heures ce jour-là, sans réapparaître par la suite.

Ce n’est que dans l’après-midi du samedi 11 octobre qu’une odeur suspecte émanant de sa chambre a attiré l’attention du voisinage.

Sur les lieux, l’équipe constituée d’autorités locales, de policiers et de la direction du Collège a découvert le corps sans vie de l’enseignant.

Les circonstances exactes du décès demeurent inconnues.

Une enquête est ouverte par la police.

M. M.

12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




