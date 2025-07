Un enseignant poursuivi pour avances insistantes à une adolescente

Un enseignant marié est poursuivi pour avoir harcelé une adolescente habitant la même cour commune que lui. L’affaire a été examinée ce mardi 22 juillet au Tribunal de Première Instance de Cotonou.

La mère d’une adolescente accuse son voisin, un homme marié, d’avoir fait des avances répétées à sa fille.

Selon la plaignante, l’adolescente a fait l’objet d’un harcèlement. Des messages dont "Tu me manques ma chérie" et "Quand est-ce que tu vas passer me voir ?", ont été retrouvés dans le téléphone de la victime.

L’adolescente a révélé que le courtisan a fait des pressions sur elle à maintes reprises. Elle aurait été menacée par l’enseignant après avoir rejeté ses avances. Il ressort des dépositions que les relations de bon voisinage entre le couple et la mère de la jeune fille se sont depuis fortement détériorées.

L’enseignant et son épouse ont comparu libre ce mardi 22 juillet 2025 au Tribunal de première instance de Cotonou.

Le juge, sur réquisition du ministère public, a décidé de renvoyer le dossier au 22 octobre 2025 pour continuation.

M. M.

