Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt

A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la commune de Za-Kpota, un enseignant est décédé des suites d’un malaise, ce mercredi 26 novembre 2025, alors qu’il était en pleine séance d’explication avec ses apprenants.

Mercredi noir à l’EPP de Somé, commune de Za-Kpota, dans le département du Zou. L’Aspirant au métier d’enseignant (AME), de la classe de CM1/A, est mort ce mercredi 26 novembre 2025, des suites d’une crise. L’enseignant selon des sources concordantes, était en pleine séance d’explication avec ses apprenants lorsqu’il a fait un malaise. Conduit d’urgence à l’hôpital de Kpakpamè, il n’a pas survécu.

L’AME défunt apprend-on, est connu pour son professionnalisme et son dévouement au travail. Aux côtés de son directeur, il aurait toujours œuvré à l’amélioration des résultats à l’examen du CEP chaque année. Paix à son âme.

26 novembre 2025