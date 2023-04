Un enseignant en détention pour harcèlement sexuel

Un enseignant est placé en détention provisoire lundi 24 avril 2023 après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est inculpé au même titre que l’un de ses collègues du CEG1 de Ekpè dans une affaire de harcèlement.

Des enseignants poursuivis à la CRIET pour des faits de harcèlement sexuel. Après audition lundi 24 avril 2023, l’un des mis en cause, un professeur d’histoire et de géographie n’a pu rejoindre son domicile. Il a été placé en détention provisoire. Les informations de contenues dans son téléphone portable d’après Libre Express, confortent les accusations portées contre lui dans le dossier de harcèlement. Son collègue est placé sous convocation.

Pour cette affaire, 02 jeunes filles, présumées victimes de harcèlement, la maman et la grande-sœur d’une d’entre elles, et la directeur du CEG1 Ekpè, ont été également auditionnés. Le procès est prévu pour le 17 mai prochain.

F. A. A.

