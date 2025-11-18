Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante

Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé à Lobogo, une localité de la commune de Bopa, dans le département du Mono. Il est mis en cause dans une affaire d’abus sexuel sur l’une de ses apprenantes.

Enseignant de SVT, marié et père de famille, il entretient une relation amoureuse avec l’une de ses apprenantes, et enceinte celle-ci. Craignant les représailles, il tente un avortement clandestin et conduit la jeune fille dans un centre de santé. La Police débarque sur les lieux et procède à son interpellation. Il sera présenté au Procureur de la République pour répondre de ses actes.

Il risque gros selon la loi N°2021-11 du 20 décembre 2021 portant répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, qui interdit les relations amoureuses entre enseignants et apprenants.

F. A. A.

18 novembre 2025 par ,