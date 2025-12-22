lundi, 22 décembre 2025 -

Vol à Abomey-Calavi

Un employé arrêté en tentant de revendre la moto de son patron




Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre 2025, en tentant de revendre la moto de son patron.

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre 2025 à Abomey-Calavi, un employé d’une station de lavage quitte son poste avec la moto de marque Haojue 115 de son patron ainsi qu’une recette de 102.300 FCFA.

Le fugitif met le cap sur l’arrondissement de Kpozoun, dans la commune de Za-Kpota, pour vendre la moto. Mais le comportement de l’employé d’une vingtaine d’années éveille des soupçons.

Le suspect est interpellé.

Les vérifications de la police confirment rapidement les faits commis quelques heures plus tôt. La motocyclette immatriculée 2FM 0139 RB avait été volée.

Le suspect a été placé en garde à vue. Selon des sources policières, il sera présenté au Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey pour répondre de ses actes.
M.M.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




