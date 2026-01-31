Un éleveur visé par des braqueurs armés à Zoungoudo

Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de Bohicon, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026, par des malfrats qui ont tenté de lui arracher sa motocyclette.

Alors qu’il revenait du centre-ville de Bohicon, un éleveur a été attaqué devant son domicile dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026 à Zoungoudo, par des malfrats. Ces derniers armés de fusil de fabrication artisanale double canons et de machettes, ont tiré à bout portant sur lui avant de tenter de lui retirer sa moto. La résistance qu’il oppose selon une source policière, a eu raison d’eux. Malgré les coups de machette reçus « un peu partout sur le corps », il a pu empêcher le vol de sa moto.

Une équipe de la patrouille du commissariat d’Arrondissement d’Avogbanna s’est immédiatement rendue sur les lieux pour interpeller l’un des deux braqueurs. Lors de sa fouille, un sac contenant un pistolet de fabrication artisanale double canons, chargé de deux cartouches calibre 12, et d’autres objets d’origine douteuse ont été découverts. Le second qui a réussi à s’évader est activement recherché par la police.

Les investigations se poursuivent.

