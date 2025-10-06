Un électricien condamné à 24 mois de prison pour vol d’ustensiles de cuisine

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné un électricien à une peine de 24 mois de prison dont 3 ferme le jeudi 3 octobre 2025. Le mis en cause est reconnu coupable des faits de vol de marmites et ustensiles de cuisine.

Invité dans une maison pour de petits travaux d’électricité, un électricien profite d’un moment d’inattention des propriétaires pour commettre un vol. Il s’agit selon les déclarations à la barre, de 9 marmites, une glacière, et autres ustensiles de cuisine.

A la barre, le mis en cause a déclaré avoir pensé que les marmites en cause n’étaient plus utilisées, puisqu’elles étaient usées et se trouvaient dans un coin de la maison. Le présumé voleur a reconnu avoir vendu ces marmites à un acheteur de ferrailles communément appelé ‘’gankpo-gblégblé’’.

Sur les 9 marmites, l’acheteur de ferrailles a reconnu avoir acheté seulement 3, dont une de 6 Kg, qu’il a payée à 3500 francs CFA.

A la question du juge de savoir s’il s’était renseigné sur l’origine des objets avant de les acheter, il a affirmé avoir posé la question à l’électricien, mais que ce dernier l’aurait rassuré qu’il s’agissait de ses propres marmites qu’il voulait vendre en raison de difficultés financières.

L’une des victimes a estimé à 100 000 francs CFA, la valeur de ses marmites volées. Un montant que les proches de l’acheteur de ferrailles ont versé. La seconde par contre, a déclaré ne pas vouloir de dédommagement.

Le représentant du ministère public dans ses réquisitions demande au tribunal de condamner l’électricien à 24 mois de prison, dont 12 ferme, et à une amende de 100 000 francs CFA. Contre l’acheteur de ferrailles, il a requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 ferme, et 50 000 francs CFA d’amende.

Le juge dans son verdict, a reconnu l’électricien coupable des faits de vol de marmites et d’ustensiles de cuisine, et l’a condamné à 24 mois de prison, dont 3 mois ferme, et une amende de 50 000 francs CFA. L’acheteur de ferrailles quant à lui, a été relaxé au bénéfice du doute des faits de recel d’objets volés.

F. A. A.

6 octobre 2025 par ,