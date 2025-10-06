lundi, 6 octobre 2025 -

608 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Fait divers à Abomey-Calavi

Un électricien condamné à 24 mois de prison pour vol d’ustensiles de cuisine




Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné un électricien à une peine de 24 mois de prison dont 3 ferme le jeudi 3 octobre 2025. Le mis en cause est reconnu coupable des faits de vol de marmites et ustensiles de cuisine.

Invité dans une maison pour de petits travaux d’électricité, un électricien profite d’un moment d’inattention des propriétaires pour commettre un vol. Il s’agit selon les déclarations à la barre, de 9 marmites, une glacière, et autres ustensiles de cuisine.

A la barre, le mis en cause a déclaré avoir pensé que les marmites en cause n’étaient plus utilisées, puisqu’elles étaient usées et se trouvaient dans un coin de la maison. Le présumé voleur a reconnu avoir vendu ces marmites à un acheteur de ferrailles communément appelé ‘’gankpo-gblégblé’’.
Sur les 9 marmites, l’acheteur de ferrailles a reconnu avoir acheté seulement 3, dont une de 6 Kg, qu’il a payée à 3500 francs CFA.

A la question du juge de savoir s’il s’était renseigné sur l’origine des objets avant de les acheter, il a affirmé avoir posé la question à l’électricien, mais que ce dernier l’aurait rassuré qu’il s’agissait de ses propres marmites qu’il voulait vendre en raison de difficultés financières.

L’une des victimes a estimé à 100 000 francs CFA, la valeur de ses marmites volées. Un montant que les proches de l’acheteur de ferrailles ont versé. La seconde par contre, a déclaré ne pas vouloir de dédommagement.

Le représentant du ministère public dans ses réquisitions demande au tribunal de condamner l’électricien à 24 mois de prison, dont 12 ferme, et à une amende de 100 000 francs CFA. Contre l’acheteur de ferrailles, il a requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 ferme, et 50 000 francs CFA d’amende.

Le juge dans son verdict, a reconnu l’électricien coupable des faits de vol de marmites et d’ustensiles de cuisine, et l’a condamné à 24 mois de prison, dont 3 mois ferme, et une amende de 50 000 francs CFA. L’acheteur de ferrailles quant à lui, a été relaxé au bénéfice du doute des faits de recel d’objets volés.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes (…)
Lire la suite

Une fillette se tue en voulant tirer sur un gecko


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ehouzou, une localité de la commune de Klouékanmey, département du (…)
Lire la suite

Un jeune homme condamné pour vol de fer à béton


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Lire la suite

Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Lire la suite

BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin (…)
Lire la suite

Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Lire la suite

Un mort et des blessés graves à Kpessou Samari


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kpessou Samari, un village de l’arrondissement de Bétérou, dans la (…)
Lire la suite

Père Simon P. Dossou inhumé le 4 septembre prochain


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé le 21 août dernier, l’Abbé Simon Pedro Dossou du diocèse de (…)
Lire la suite

Un camion chargé de charbon renversé sur la route


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 29 août 2025 aux environs de 8h, un camion chargé de sacs (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires