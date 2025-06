Un élan de solidarité pour sauver des vies

À travers une campagne de don de sang tenue le mercredi 28 mai 2025, Concentrix Bénin a renouvelé son engagement citoyen pour sauver des vies. Cet événement biannuel, désormais inscrit dans les valeurs de l’entreprise, témoigne de sa volonté ferme de contribuer à la santé publique.

Organisée depuis plusieurs années en collaboration avec la Fondation Claudine Talon, cette initiative de 2025 illustre à nouveau l’exemple donné par Concentrix Bénin en matière de solidarité.

Lors de cette édition, 196 collaborateurs se sont mobilisés pour donner leur sang, une contribution qui pourrait sauver jusqu’à 600 vies. Ce geste collectif reflète la générosité et l’esprit citoyen des équipes de Concentrix Bénin. En 2024, les deux campagnes avaient permis de recueillir 276 poches de sang, soit environ 830 vies potentiellement sauvées.

« Donner son sang, c’est donner une chance, un espoir, une vie », souligne une responsable de Concentrix Bénin. Cette philosophie continue d’animer les collaborateurs, les encourageant à se mobiliser massivement lors de chaque édition.

Concentrix Bénin exprime sa gratitude envers ses équipes pour leur engagement et remercie chaleureusement la Fondation Claudine Talon pour son soutien constant. Ensemble, ils font battre le cœur de la solidarité, une poche de sang à la fois.

La prochaine campagne, prévue pour novembre 2025, ambitionne d’élargir le cercle des participants en invitant également les proches des employés. Un objectif qui, s’il est atteint, pourrait encore amplifier l’impact de cette initiative solidaire.

Quid de Concentrix ?

Concentrix est une entreprise internationale implantée dans plus de 70 pays. Spécialiste de l’amélioration de l’expérience client et de l’optimisation des processus métiers, elle aide les entreprises à se transformer et à atteindre l’excellence, dans un environnement inclusif, collaboratif et innovant.

Quelques images

3 juin 2025 par