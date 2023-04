Un écolier meurt calciné, sa maman et son frère brûlés

Un incendie survenu dans la soirée du lundi 24 avril 2023 à Godomey, commune d’Abomey-Calavi, a fait 1 mort, 2 brûlés et d’importants dégâts matériels.

L’essence de contrebande communément appelée ‘’Kpayo’’ a encore fait des victimes et d’importants dégâts matériels.

Une maison sise au bord du goudron et à 10 mètres de l’échangeur de Godomey a pris feu dans la soirée du lundi 24 avril 2023.

Des bidons d’essence avaient été stockés dans l’une des chambres par le père de famille alors que la mère de famille préparait à la cuisine. Selon Bip Radio, l’incendie s’est déclenché lorsqu’un morceau de charbon est tombé sur l’un des bidons.

Le feu a embrasé la chambre où dormait l’écolier. Le petit écolier est mort calciné dans l’incendie avant l’intervention des sapeurs-pompiers.

La mère et le petit frère de l’écolier brûlés au 2è degré ont été transportés à l’hôpital où ils suivent actuellement des soins.

L’incendie a provoqué d’importants dégâts matériels.

M. M.

