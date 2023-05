Un dysfonctionnement dans la chaine de sécurité, des sanctions annoncées

Un dysfonctionnement dans la chaîne de sécurité serait à l’origine des tueries perpétrées par des groupes armés à Koabagou, un arrondissement de la commune de Kérou dans la nuit du 1er au 02 mai 2023. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. HOUNGBEDJI a évoqué la piste plausible lors de la rencontre hebdomadaire avec la presse vendredi 05 mai 2023.

Selon les rapports parvenus à l’autorité, les tueries observées à Koabagou la semaine écoulée auraient pu être évitées s’il n’y avait pas de dysfonctionnement dans la chaîne de sécurité. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried L. HOUNGBEDJI a informé les professionnels des médias vendredi 05 mai 2023. Suivant ses explications, les populations ont joué leur rôle en matière de coproduction de sécurité en faisant « ce qui est attendu d’elles, lorsqu’elles ont eu des informations qu’il y aurait des mouvements de l’autre côté de la frontière ». « Quand elles ont fait ce qu’il fallait, nous avons eu en attendant les conclusions, qu’il y a eu probablement un dysfonctionnement dans la chaîne qui devrait permettre que les forces de défense et de sécurité de déploient, et se projettent même au besoin de l’autre côté pour anticiper, et éviter que cela arrive », a ajouté Wilfried L. HOUNGBEDJI regrettant le drame qui a fait environ 15 victimes. Le gouvernement fait-il savoir, tirera toutes les conséquences qui en découlent, et prendra des sanctions à l’endroit de personnes qui d’après lui, se seraient rendus coupables de négligence face à la situation.

« La barbarie de l’acte est tel que cela ne restera pas impuni », a rassuré le porte-parole du gouvernement. Il a rappelé au cours des échanges avec les journalistes, la stratégie du Bénin qui a permis de convenir et d’obtenir avec les autorités burkinabè et d’autres pays de la sous-région, qu’au sein de l’initiative d’Accra, qu’une armée puisse se déporter en territoire étranger, là où la menace est manifeste pour aller nettoyer les « écuries d’Augias ». Le secrétaire général adjoint du gouvernement n’a pas manqué de rappeler le recrutement annoncé de 5000 agents au profit des forces de sécurité. Autant d’actions qui, selon lui, rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif qui va permettre de projeter parfois les forces de sécurité en « territoires ennemis » pour débusquer les criminels où qu’ils se cachent afin que le sort qu’il mérite leur soit réservé.

Une stratégie qui a marché

La stratégie adoptée par le Bénin pour faire face aux attaques de groupes armés marche. Le porte-parole a donné l’assurance lors des échanges avec la presse. Selon Wilfried L. HOUNGBEDJI, lorsqu’on observe les actes de barbarie survenus à Kérou, l’on ne peut se faire une idée du nombre qui avait été évité.

En l’espace d’un an, ou d’un an et demi, le pays a peut-être enregistré une quinzaine ou une vingtaine d’attaques, mais le pays aurait pu connaître plus que ça, (200 ou 300), a-t-il évoqué à titre illustratif rassurant de l’efficacité de la stratégie, et du sens d’anticipation du gouvernement.

Dans le cadre de l’attaque de Koabagou, il y aura des sanctions, a insisté le porte-parole du gouvernement. « Il est arrivé des cas où, manifestement, cela ne dépendait pas d’eux. Mais ici, on dit qu’il y avait moyen d’anticiper, d’éviter ça, parce que le mécanisme marche et l’information circule. Si on a eu des moyens d’éviter et qu’on ne l’a pas fait, il faut que l’on explique pourquoi on ne l’a pas fait, et c’est pour ça qu’il y aura des sanctions », a expliqué Wilfried L. HOUNGBEDJI.

La situation sécuritaire dans la commune de Kérou serait sous contrôle. L’armée béninoise après l’attaque survenue il y a quelques jours à Koabagou selon des sources concordantes, aurait réussi à neutraliser de présumés criminels qui troublent la quiétude des populations.

F. A. A.

8 mai 2023 par ,