Un douanier condamné à 10 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, lundi 11 décembre 2023, un douanier a 10 ans de prison pour des faits d’abus de corruption. Dans ce dossier, un transitaire, co-accusé a écopé de 5 ans de prison de ferme.

De lourdes peines dans un dossier d’abus de fonction. Les accusés sont un douanier précédemment en service à Hillacondji et un transitaire. Poursuivis dans un dossier de non-déclaration à la douane de marchandises en provenance du Togo, ils sont désormais fixés sur leur sort. Le douanier et le transitaire auraient facilité une opération de non-déclaration dont le préjudice est estimé à 365 millions de FCFA. Les faits remontent à 2021. 3 douaniers et un déclarant ont été placés en détention provisoire. Le dossier a été ensuite envoyé en instruction. 2 des douaniers ont bénéficié d’un non-lieu à l’issue de l’instruction. Libéré sous caution, le troisième douanier est poursuivi sans mandat de dépôt.

A l’audience de ce lundi, le juge a condamné le douanier à 10 ans de prison ferme et 5.000.000 FCFA d’amende pour abus de fonction et blanchiment de capitaux selon ‘’Libre Express’’. Le douanier s’étant absenté au procès, le juge a décerné à son encontre un mandat d’arrêt.

Le transitaire a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de FCFA pour complicité d’abus de fonction et blanchiment de capitaux. Les deux prévenus sont condamnés à payer solidairement 450.000.000 FCFA à l’Etat béninois.

A.A.A

11 décembre 2023 par ,