Un domaine attribué à la Russie pour la construction de son ambassade

Par décret n°2022-049, le gouvernement béninois a affecté un domaine à l’Ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin pour l’installation de ses bureaux à Cotonou.

Le gouvernement du Bénin vient d’attribuer à la Fédération de Russie un domaine pour la construction de son ambassade à Cotonou. « Il est affecté à l’Ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin, pour abriter ses bureaux, l’immeuble de contenance un hectare zéro cinq centiares (1ha 00a 05ca) objet du titre foncier (TF) 13047 de Cotonou », stipule l’article 1er du décret portant attribution dudit domaine. Le décret signé par le président Patrice Talon, les ministres Romuald Wadagni (économie et finance) et José Tonato (cadre de vie et développement) précise que le domaine ne peut servir qu’à l’installation des bureaux de l’Ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin.

14 mars 2022 par ,