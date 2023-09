Un domaine affecté à la SBIN pour le câble sous-marin 2Africa

Un domaine de quatre mille (4 000) mètres carrés a été affecté, par décret, à la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) pour abriter la station d’atterrissage du câble sous-marin 2Africa.

L’Etat béninois a affecté à la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN), à titre d’apport en nature à son capital social, un domaine de quatre mille (4 000) mètres carré sis à Togbin, dans le périmètre réservé à la construction de l’hôpital de référence de Togbin dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon le décret N° 2023-424 du 26 juillet 2023 signé par le Chef de l’Etat Patrice Talon, le domaine affecté abritera la station d’atterrissage du câble sous-marin 2Africa.

Le Bénin a marqué son accord, le 23 décembre 2020 en Conseil des ministres, pour l’intégration d’un point d’atterrissement du câble 2Africa sur son territoire. L’opérationnalisation de la station d’atterrissage du câble sous-marin 2Africa permettra de décupler le débit de la connexion internet haut débit tout en réduisant les coûts. Cela permettra également la poursuite des services numériques. Les deux câbles sous-marins SAT3 et ACE dont dispose le Bénin arriveront en fin de vie à l’horizon 2025 et 2032.

Le câble sous-marin 2Africa, long de 45 000 km, vise à interconnecter l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Selon Ecofin, l’infrastructure devrait permettre de relier 33 pays sur les trois continents et fournir de la connectivité améliorée à plus de trois milliards de personnes.

