Un Directeur général de la GAB poursuivi devant le tribunal

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné un DG de la Générale des assurances du Bénin (GAB), mardi 07 novembre 2023. Le prévenu est poursuivi pour violence et voie de fait.

Un directeur général de la GAB jugé mardi 07 novembre 2023 au tribunal de Cotonou. Nommé par le Conseil d’administration dans un contexte de conflit, il organise le lundi 09 octobre 2023 au siège de la société d’assurance, sa prise de fonction. Au regard de la situation conflictuelle au sein de l’entreprise, il met en place un dispositif de sécurité, faisant intervenir sur les lieux, des agents d’une société de sécurité privée.

L’accusé selon les déclarations à la barre, a également produit une liste des agents qui souhaitent assister à la réunion de prise de fonction, et instruit également les agents de sécurité, de l’informer de l’arrivée de l’ex DG afin qu’il prenne langue avec lui.

L’ancien directeur général qui résiste à son poste, et qui continuait de venir au boulot, arrive ce jour, et se heurte au dispositif mis en place.

Le nouveau DG sera interpellé et placé sous mandat de dépôt. A l’audience de ce mardi, il a déclaré devant le tribunal que c’est pour assurer la sécurité des lieux que le dispositif a été mis en place. A l’en croire, la présence des agents de sécurité privée au siège de l’entreprise le jour de sa prise de fonction, ne serait pas de son initiative, mais plutôt du Conseil d’administration, alors divisé.

Dans le cadre du dossier, les décisions portant nomination du prévenu en tant que DG, ainsi que celle d’une autre personne au poste de directeur général, ont été annulées le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Cotonou.

Les avocats de la défense ont plaidé au cours du procès pour la relaxe au bénéfice de doute de leur client, au même titre que d’autres accusés du dossier.

Au terme des débats qui ont duré environ 02 heures de temps, le juge a renvoyé le procès au 14 novembre prochain pour continuation.

