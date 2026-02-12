jeudi, 12 février 2026 -

818 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Savalou

Un directeur d’école limogé pour absentéisme




Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a démis de ses fonctions le directeur d’une école primaire publique à Savalou, dans le département des Collines.

Par une décision en date du 29 janvier 2026, le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a déchargé Narcisse Achikpa de ses fonctions de directeur de l’Ecole Primaire Publique (EPP) de N’Gbolandé à Savalou.

Il est reproché à l’enseignant une « absence irrégulière au poste ».

En attendant la nomination d’un successeur titulaire, l’intérim est assuré par le directeur de l’école voisine de Kitikpli, afin de garantir la continuité du service et la stabilité de l’établissement de N’Gbolandé.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 février 2026 par Marc Mensah




Cotonou accueille l’atelier international de regroupement des équipes (…)


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et (…)
Lire la suite

Arsène Gbaguidi décroche son Doctorat en Sciences politiques


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arsène Gbaguidi, consultant international est désormais Docteur en (…)
Lire la suite

Des campus numériques avec des salles de télé-enseignement


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 4 février 2026, les (…)
Lire la suite

Un millier d"attestations d’équivalence non retirées entre 2019 et 2025


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Environ 1 000 attestations d’équivalence de diplômes restent encore non (…)
Lire la suite

Des chefs de circonscription scolaire dotés de véhicules de fonction


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Vingt-quatre (24) véhicules pick-up flambants neufs ont été mis à la (…)
Lire la suite

‎10 nouvelles filières agricoles professionnelles lancées au Bénin


22 janvier 2026 par Marc Mensah
Le ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation (…)
Lire la suite

L’Agence béninoise de télé-enseignement créée


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Lire la suite

Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 (…)
Lire la suite

Test de sélection des AME fixé au 13 décembre


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la tenue (…)
Lire la suite

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

Les résultats des examens nationaux de licence disponibles


29 novembre 2025 par Marc Mensah
Les résultats des examens nationaux de licence, session 2025, sont (…)
Lire la suite

Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification (…)
Lire la suite

9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires