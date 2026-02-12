Un directeur d’école limogé pour absentéisme

Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a démis de ses fonctions le directeur d’une école primaire publique à Savalou, dans le département des Collines.

Par une décision en date du 29 janvier 2026, le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a déchargé Narcisse Achikpa de ses fonctions de directeur de l’Ecole Primaire Publique (EPP) de N’Gbolandé à Savalou.

Il est reproché à l’enseignant une « absence irrégulière au poste ».

En attendant la nomination d’un successeur titulaire, l’intérim est assuré par le directeur de l’école voisine de Kitikpli, afin de garantir la continuité du service et la stabilité de l’établissement de N’Gbolandé.

