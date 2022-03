Un dignitaire de vodun ’’thron’’ en prison

La vidéo d’une bastonnade n’a pas laissée indifférente la police républicaine. Un ’’hounnon’’, dignitaire de la divinité ’’Thron’’ a été arrêté

Soupçonné d’avoir eu des relations sexuelles avec la femme d’un prêtre vodun ‘’Thron’’, un homme a été ligoté et sauvagement battu par un groupe d’individus dans le département du Zou. Sur des images intenables diffusées sur les réseaux sociaux et tournées dans un couvent ‘’Thron’’, des coups de chicotte pleuvaient sur le corps d’un homme qui avait les mains attachées entre les jambes. La scène survenue, vendredi 4 mars 2022, n’a pas laissée les forces de sécurité indifférentes. Une enquête est ouverte pour interpeler les auteurs de la bastonnade qui sont introuvables. Le prêtre vodun ‘’Thron’’ a été interpellé et placé en détention.

M. M.

6 mars 2022 par ,