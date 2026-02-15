Un dialogue sur “l’harmonie interreligieuse dans la vie quotidienne”

L’Organisation des Nations Unies désigne chaque année la première semaine de février comme la Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle, afin d’encourager les États et la société civile à dépasser la simple compréhension interreligieuse pour s’engager dans une coopération concrète et des actions communes.

Dans ce contexte, La culture céleste, la paix mondiale, la restauration de la Lumière (HWPL) — une ONG internationale de paix dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) — a organisé, le 31 janvier, un dialogue international en ligne sur le thème « L’harmonie religieuse dans la vie quotidienne ». Cet événement a servi de prélude à l’International Religious Peace Academy (IRPA) de HWPL, une plateforme réunissant des responsables religieux du monde entier.

Dans son discours inaugural, Mme Amanda Akue, responsable principale de la branche de HWPL à New York, a souligné que « l’harmonie interreligieuse montre clairement ses limites lorsqu’elle se limite à des déclarations symboliques ». Elle a ajouté : « Nous sommes arrivés à un moment où nous devons concevoir des structures de coopération qui fonctionnent réellement au sein des systèmes sociaux et dans la vie quotidienne des citoyens. »

Le dialogue a rassemblé non seulement des dirigeants religieux, mais également des acteurs issus de divers secteurs sociaux, notamment le droit, l’éducation, les médias et la société civile. Les participants ont présenté des idées de projets visant à promouvoir l’harmonie interreligieuse dans leurs domaines professionnels respectifs et ont discuté des moyens de renforcer la coopération tout au long de l’année 2026.

M. Guru Dileepkumar Thankappan, président du Comité des ONG Yoga, Méditation et Médias des Nations Unies et secrétaire général du Comité des ONG religieuses de l’ONU, a déclaré : « L’harmonie interreligieuse ne se construit pas par la théorie, mais par une pratique commune répétée. Créer des structures permettant aux personnes de se rencontrer à nouveau et de travailler ensemble est essentiel. »

Lors de la session consacrée aux médias, les intervenants ont abordé la manière dont les conflits religieux peuvent être amplifiés par certaines pratiques journalistiques. M. William Sukumar Rockwood, président de la Press Complaints Commission of Sri Lanka (PCCSL), a souligné que « le fait d’utiliser la religion comme qualificatif pour expliquer des incidents peut renforcer les conflits », ajoutant que « les médias sont également des acteurs responsables de l’harmonie interreligieuse ».

En fin d’événement, une présentation de l’IRPA a été proposée. Le programme a déjà réuni plus de 4 000 dirigeants religieux et acteurs sociaux issus de plus de 108 pays à travers le monde. Les organisateurs ont décrit l’IRPA comme une plateforme internationale axée sur des thématiques publiques et la coopération concrète — plutôt que sur la comparaison doctrinale — permettant d’explorer des formes de collaboration pratique entre communautés religieuses et secteurs sociaux.

Le Dr Beniram Koche, directeur du Jeevak Yoga Treatment & Training Institute, qui a suivi les sessions 1 et 2 de l’IRPA, a évalué le programme comme « non pas un espace visant à effacer les différences entre les religions, mais une structure qui interroge la responsabilité sociale tout en maintenant la clarté de ses propres convictions ». Il a déclaré : « En étudiant ensemble diverses écritures religieuses — le bouddhisme, le christianisme, l’islam et d’autres — j’ai confirmé que toutes les religions portent des valeurs communes visant à aider l’être humain à grandir dans son humanité. » Il a enfin souligné que « c’est une démarche que tout responsable religieux ou social devrait absolument vivre au moins une fois ».

Ce dialogue international en ligne a servi d’aperçu de l’orientation de l’IRPA vers une coopération fondée sur le terrain, les participants échangeant sur des modèles applicables concrètement dans différents secteurs. Les organisateurs ont indiqué vouloir élargir la participation et développer des projets de suivi allant au-delà de simples déclarations de principe.

