dimanche, 15 février 2026 -

1901 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle de l’ONU

Un dialogue sur “l’harmonie interreligieuse dans la vie quotidienne”




L’Organisation des Nations Unies désigne chaque année la première semaine de février comme la Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle, afin d’encourager les États et la société civile à dépasser la simple compréhension interreligieuse pour s’engager dans une coopération concrète et des actions communes.

Dans ce contexte, La culture céleste, la paix mondiale, la restauration de la Lumière (HWPL) — une ONG internationale de paix dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) — a organisé, le 31 janvier, un dialogue international en ligne sur le thème « L’harmonie religieuse dans la vie quotidienne ». Cet événement a servi de prélude à l’International Religious Peace Academy (IRPA) de HWPL, une plateforme réunissant des responsables religieux du monde entier.

Dans son discours inaugural, Mme Amanda Akue, responsable principale de la branche de HWPL à New York, a souligné que « l’harmonie interreligieuse montre clairement ses limites lorsqu’elle se limite à des déclarations symboliques ». Elle a ajouté : « Nous sommes arrivés à un moment où nous devons concevoir des structures de coopération qui fonctionnent réellement au sein des systèmes sociaux et dans la vie quotidienne des citoyens. »

Le dialogue a rassemblé non seulement des dirigeants religieux, mais également des acteurs issus de divers secteurs sociaux, notamment le droit, l’éducation, les médias et la société civile. Les participants ont présenté des idées de projets visant à promouvoir l’harmonie interreligieuse dans leurs domaines professionnels respectifs et ont discuté des moyens de renforcer la coopération tout au long de l’année 2026.
M. Guru Dileepkumar Thankappan, président du Comité des ONG Yoga, Méditation et Médias des Nations Unies et secrétaire général du Comité des ONG religieuses de l’ONU, a déclaré : « L’harmonie interreligieuse ne se construit pas par la théorie, mais par une pratique commune répétée. Créer des structures permettant aux personnes de se rencontrer à nouveau et de travailler ensemble est essentiel. »

Lors de la session consacrée aux médias, les intervenants ont abordé la manière dont les conflits religieux peuvent être amplifiés par certaines pratiques journalistiques. M. William Sukumar Rockwood, président de la Press Complaints Commission of Sri Lanka (PCCSL), a souligné que « le fait d’utiliser la religion comme qualificatif pour expliquer des incidents peut renforcer les conflits », ajoutant que « les médias sont également des acteurs responsables de l’harmonie interreligieuse ».

En fin d’événement, une présentation de l’IRPA a été proposée. Le programme a déjà réuni plus de 4 000 dirigeants religieux et acteurs sociaux issus de plus de 108 pays à travers le monde. Les organisateurs ont décrit l’IRPA comme une plateforme internationale axée sur des thématiques publiques et la coopération concrète — plutôt que sur la comparaison doctrinale — permettant d’explorer des formes de collaboration pratique entre communautés religieuses et secteurs sociaux.

Le Dr Beniram Koche, directeur du Jeevak Yoga Treatment & Training Institute, qui a suivi les sessions 1 et 2 de l’IRPA, a évalué le programme comme « non pas un espace visant à effacer les différences entre les religions, mais une structure qui interroge la responsabilité sociale tout en maintenant la clarté de ses propres convictions ». Il a déclaré : « En étudiant ensemble diverses écritures religieuses — le bouddhisme, le christianisme, l’islam et d’autres — j’ai confirmé que toutes les religions portent des valeurs communes visant à aider l’être humain à grandir dans son humanité. » Il a enfin souligné que « c’est une démarche que tout responsable religieux ou social devrait absolument vivre au moins une fois ».

Ce dialogue international en ligne a servi d’aperçu de l’orientation de l’IRPA vers une coopération fondée sur le terrain, les participants échangeant sur des modèles applicables concrètement dans différents secteurs. Les organisateurs ont indiqué vouloir élargir la participation et développer des projets de suivi allant au-delà de simples déclarations de principe.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le Roi ordonne un programme d’aide et d’accompagnement des sinistrés


13 février 2026 par Ignace B. Fanou
En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement du (…)
Lire la suite

SM le Roi ordonne un vaste programme d’aide aux sinistrés des intempéries


12 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Hautes Instructions Royales, le gouvernement du Maroc déploie un (…)
Lire la suite

Le Maroc élu pour la 3e fois au Conseil de paix et de sécurité


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc est élu, ce mercredi 11 février 2026, à Addis-Abeba (…)
Lire la suite

Venezuela : Trump a décapité un modèle épuisé


7 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Lorsque les États-Unis, à l’aube du 3 janvier 2026, lancent l’opération (…)
Lire la suite

La Russie renforce son réseau diplomatique en Afrique


6 février 2026 par Ignace B. Fanou
La Fédération de Russie célèbre le 10 février de chaque année la (…)
Lire la suite

Nasser Bourita appelle à un "pacte de loyauté" entre les partenaires


4 février 2026 par Ignace B. Fanou
Une réunion ministérielle sur les minéraux critiques à été organisée à (…)
Lire la suite

La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Mark Cables annonce un projet de centrale de 200 MW au Burkina Faso


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le groupe international Mark Cables FZE, basé aux Émirats Arabes Unis (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Cartographie des exportations chinoises : secteurs dominants, pays « hubs »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pour comprendre la relation sino-africaine, il faut regarder ce qui (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

Niger : Rosatom attend toujours son uranium


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Après des semaines d’immobilisation à Niamey, du convoi du yellow cake (…)
Lire la suite

La culture comme langage de puissance : les Maisons russes à l’épreuve (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Longtemps perçues comme de simples relais de coopération culturelle, (…)
Lire la suite

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires