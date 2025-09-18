jeudi, 18 septembre 2025 -

Menaces transnationales

Un dialogue régional à Cotonou pour repenser la paix dans le Golfe de Guinée




Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo, organise à Cotonou un Dialogue régional sur les architectures de paix, les 18 et 19 septembre 2025.

‎La rencontre de Cotonou représente une étape clé pour « renforcer la paix, la stabilité et la résilience » , « face à la montée des menaces transnationales dans le Golfe de Guinée », selon un communiqué du PNUD.

‎Les chiffres donnent la mesure des défis. Selon l’Indice mondial du terrorisme 2025, le Sahel a concentré 51 % des décès dus au terrorisme en 2024, soit deux fois plus qu’en 2019. À cela s’ajoutent plus de 4,3 millions de personnes déplacées de force, des tensions socio-économiques croissantes, la pauvreté, le chômage des jeunes et les inégalités.

‎Pour le Golfe de Guinée, les menaces s’accumulent : expansion des groupes extrémistes depuis le Sahel, prolifération des marchés illicites, déplacements forcés et effets du changement climatique. Ces dynamiques fragilisent les communautés locales et mettent à l’épreuve les mécanismes nationaux de paix, « souvent isolés et sous-financés », note encore le communiqué.

‎Responsables gouvernementaux, experts régionaux, universitaires, représentants de la société civile, leaders communautaires et religieux, ainsi que des groupes de femmes et de jeunes prendront part aux échanges. Le dialogue vise à « promouvoir l’engagement (…) à collaborer dans le sens d’une réponse collective et intégrée pour prévenir les conflits et renforcer la stabilité régionale ».

‎Ce dialogue s’inscrit dans le cadre de la Facilité de prévention pour le Golfe de Guinée, soutenue par le PNUD et des partenaires tels que le Japon, le Danemark, le Luxembourg et la Corée du Sud. L’initiative vise à renforcer les réponses régionales aux défis de l’extrémisme violent, de la criminalité transnationale organisée, de la piraterie maritime et des trafics illicites.

Vers une feuille de route commune

‎Au terme des deux jours de travaux, les participants devront aboutir à une compréhension partagée des défis, à des recommandations concrètes pour améliorer les mécanismes d’alerte précoce et à « un projet de feuille de route régionale pour la paix durable et le développement en Afrique de l’Ouest ».

18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




