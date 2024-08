Un détenu devant la Criet pour trafic de chanvre indien en prison

Un prisonnier et son ami risquent 12 mois de prison ferme pour tentative d’introduction de chanvre indien à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Pour détention et usage de chanvre indien, deux prisonniers se retrouvent devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Banouto le principal prévenu a commandé le produit à un ami. Ce dernier a caché le produit dans une glacière contenant de la nourriture. La femme du prévenu a été chargée de prendre la nourriture pour remettre à son homme en prison. Le produit a été découvert lors du contrôle des agents de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) de la prison d’Akpro-Missérété. La femme et l’ami ont été interpellés et déposés en prison.

À la barre, la femme a plaidé non coupable. A l’en croire, elle ignorait qu’un tel produit a été mis sous la glacière. Elle a bénéficié d’une liberté provisoire.

Le ministère public a requis contre le prisonnier et son ami 12 mois de prison ferme et 500 000 Fcfa d’amende. Le verdict est attendu pour le 14 octobre 2024.

