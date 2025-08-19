Un détenu condamné à 25 ans s’échappe de prison

Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi.

Le détenu, prénommé Armel, occupait une fonction de chef de cellules et connaissait parfaitement les recoins de l’établissement pénitentiaire. Son absence a été remarquée lors de l’appel effectué le lundi 18 août 2025.

L’évasion aurait eu lieu entre 20h30 et 21h.

Le fugitif, déjà condamné dans une affaire criminelle, était également poursuivi dans un autre dossier dont le procès était attendu lors de la prochaine session criminelle.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les conditions de cette évasion, notamment l’éventuelle implication de complices internes ou externes à la prison.

Une recherche est lancée pour retrouver le fugitif.

M. M.

19 août 2025 par ,