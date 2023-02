Un dernier test pour les Ecureuil juniors ce mercredi

Troisième et dernier match amical comme prévu dans le planning du stage pour les Ecureuils juniors du Bénin ce mercredi 15 février au Maroc. Ce sera face au Congo Brazzaville.

L’adversaire du jour des U20 est encore un autre qualifié pour la Can U20. Il s’agit évidemment du Congo Brazzaville représentant de la Zone Unifac logé dans le groupe B basé à Ismailia.

Avant cette dernière évaluation, les juniors ont effectué une séance de mise en place tactique ce mardi 14 février, qui a duré 1h30 avec beaucoup d’ateliers. Au menu la prévention-échauffement suivi d’un atelier de conservation pour finir par une mise place tactique sur le comportement défensif c’est-à-dire les sorties de balle face à une attaque qui joue plus haut. La séance a pris fin par des coups de pied arrêtés et des tirs d’adresse devant les buts.

Le coup d’envoi du match se jouera à 19h (heure béninoise) sur les installations du Stade Larbi Zaouli, propriété de TAS Tihad Ahtletics Sport club.

J.S

15 février 2023 par ,