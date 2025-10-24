Un derby ardent à suivre absolument : l’annonce du choc Real Madrid – FC Barcelone par 1xBet

Dimanche 26 octobre, la 10e journée de la Liga 2025/26 offrira l’un des matchs phares de la saison. Au Santiago Bernabéu de Madrid, le Real Madrid accueillera le FC Barcelone, son principal adversaire. 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, a préparé l’annonce du prochain Clasico. Suivez le lien, pariez sur le derby et rappelez-vous que seule une approche responsable du jeu peut vous aider à convertir vos connaissances footballistiques en argent réel !

Le premier Clasico d’Alonso à la tête du Real Madrid

Le légendaire milieu de terrain était déjà rentré à Madrid en tant qu’entraîneur avant le début du principal tournoi de clubs de l’été aux États-Unis. Lors de ce tournoi, le Real espérait faire mieux, mais Madrid s’est finalement incliné face au PSG en demi-finale des play-offs (0-4) et est rentré chez lui pour préparer la nouvelle saison. Après 9 matchs, le Real est en tête du classement de la Liga avec 24 points. Les Blancos n’ont perdu que dans le derby madrilène, écrasés à domicile par l’Atlético (5-2). Pour l’instant, seul Alavés a encaissé moins de buts que les protégés d’Alonso en championnat (8 contre 9). En termes de buts marqués, ils ne sont devancés que par un seul adversaire : FC Barcelone (20 contre 24).

En tant que joueur du Real Madrid, Xabi a participé à 20 Clasicos. Il ne peut désormais qu’espérer que lors du prochain derby, le numéro 21 confirmera son statut de chanceux. Alonso doit mettre fin à la série de 4 matchs sans victoire du Real dans ce type de rencontres.

Le Barça vise un nouveau succès dans le derby

Le premier derby de Flick contre le Real Madrid, le 26 octobre 2024, s’est avéré plus que réussi. Le doublé de Robert Lewandowski a permis au FC Barcelone de s’imposer à l’extérieur sur le score de 4-0. En janvier 2025, lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne, malgré deux buts concédés, les Blaugrana ont réussi à en inscrire cinq.

La domination du collectif de Hansi ne s’est pas limitée à cela : en avril, ils ont célébré la victoire en finale de la Coupe du pays (3-2). Le point final dans l’histoire du Clasico de la saison 2024/25 a été mis en mai. Barcelone a une nouvelle fois renversé Madrid à domicile (4-3), anéantissant les derniers espoirs madrilènes pour le sacre en Liga.

Les Blaugrana jouent désormais le rôle de rattrapage, avec deux longueurs de retard sur les Blancos. Outre le match nul à l’extérieur contre le Rayo Vallecano (1-1), les hommes de Flick ont essuyé un échec inattendu face à Séville (1-4). Une victoire dans la douleur à domicile contre Gérone (2:1) et la disqualification du Hansi n’apportent pas non plus d’optimisme aux supporters du champion d’Espagne. Outre l’entraîneur, plusieurs joueurs clés ne pourront pas apporter leur obole au FC Barcelone lors du Clasico. Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi, Dani Olmo et Robert Lewandowski seront définitivement forfaits, alors que la participation d’Andreas Christensen et Rafinha est toujours douteuse. Le Real Madrid connaît également des problèmes de personnel. Le grand madrilène sera imputé d’Antonio Rüdiger et de David Alaba, et le niveau de préparation de Dean Huijsen, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal et Dani Ceballos pour ce genre de matchs est incertain.



L'analyse d'avant-match permet d'aborder les paris de manière responsable et d'améliorer vos chances de victoire.

