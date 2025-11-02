Un député LD appelle à soutenir Wadagni

Dans une interview à la presse vendredi 31 octobre 2025, l’un des députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), a appelé les militantes et militants de l’opposition à voter massivement pour Romuald Wadagni, candidat de la majorité présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

Chantal Adjovi, ex responsable des affaires féminines du Littoral du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), et membre fondatrice du parti Les Démocrates, appelle à l’union autour de la candidature de Romuald Wadagni. Pour elle, le choix idéal à faire pour la présidentielle de 2026 au Bénin, c’est bien celui de l’actuel ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances. Elle a appelé les militantes et militants de l’opposition à soutenir sa candidature lors d’une interview à la presse le vendredi 31 octobre 2025.

« Aux militants, je voudrais dire que le candidat Romuald Wadagni est un Béninois, né au Bénin. Par le passé, on disait que le président Patrice Talon est rigoureux et coléreux (..), mais cette fois, ce n’est pas Talon qui va aux élections. C’est notre frère, Romuald Wadagni. Restons unis et levons-nous comme un seul homme derrière lui pour une victoire écrasante », a lancé la députée quelques instants après la déclaration officielle du groupe de dissidents LD auquel elle appartient.

Le groupe composé de Joel Godonou, Léansou Do-Régo, Denise Hounménou et Constant Nahum, Chantal Adjovi, a dénoncé des « pratiques internes regrettables » et une « paranoïa destructrice » qui pour eux, ont miné le fonctionnement du parti dirigé par l’ancien président Boni Yayi. Les députés démissionnaires ont également déploré une gestion marquée par la frustration et un manque de considération envers certains acteurs engagés depuis la création du parti. « Celui qui s’est longtemps échiné pour le parti depuis des années, a été écarté au profit de notre petit frère Me Renaud Agbodjo. C’est une chose que nous n’avons pas appréciée », a déclaré Chantal Adjovi, exhortant l’ensemble des militants de l’opposition à soutenir la candidature de Romuald Wadagni.

