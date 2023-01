Un délai dérogatoire accordé aux candidats au dossier incomplet

Les candidats au concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires au profit de la Direction générale des douanes au titre de l’année 2022 qui n’ont pas finalisé leur inscription en ligne mais qui ont payé les frais de participation sont invités à le faire au plus tard le jeudi 12 janvier 2023 à minuit.

Le Directeur général des douanes a accordé, « à titre exceptionnel », aux candidats au concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires au profit de la Direction générale des douanes au titre de l’année 2022 qui n’ont pas finalisé leur inscription en ligne mais qui ont payé les frais de participation, « la possibilité de finaliser le dépôt de leurs dossiers sur le portail web du concours https://concours.douanes.gouv.bj au plus tard le jeudi 12 janvier 2023 à minuit ».

L’information a été portée aux candidats à travers un communiqué en date du 11 janvier 2023 et signé du Directeur général des douanes, Alain Hinkati.

