Un défilé militaire sous le regard admiratif de Talon et ses invités

Le défilé militaire et paramilitaire dans le cadre du 65e année d’accession à l’Indépendance du Bénin a eu lieu ce 1er août 2025 sur l’Esplanade de l’Amazone. C’est en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon, de la première Dame, de la Vice-présidente, des membres du gouvernement, des présidents des institutions et invités.

Le Bénin célèbre son 65e anniversaire d’accession à la souveraineté nationale sous le thème : “Les forces de défense et de sécurité à l’avant-garde de l’engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère“. Les forces de sécurité et de défense ont défilé devant le chef de l’Etat et ses invités sur l’esplanade de l’Amazone en face de la statue de l’Amazone. L’une des innovations de cette édition est la présentation officielle d’un nouveau treillis unifié pour les forces de défense. L’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine nationale et la Garde nationale ont défilé dans une nouvelle tenue.

Il y a eu entre autres le défilé des écoles de formations ( Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou, le Prytanée militaire de Bembéréké etc), le détachement de la direction générale de la douane ; des Eaux, Forêts et Chasse ; de la Police Républicaine ; de l’Armée de l’air ; l’Escadron de musique de l’Armée de terre. Sans oublier le défilé motorisé. La Côte d’Ivoire a marqué sa participation avec un défilé aux côtés des forces béninoises. Le tableau artistique a été marqué par l’interprétation de l’hymne national du Bénin en langue Adja.

Avant le défilé, le président Patrice Talon a procédé au dépôt de gerbe au pied du monument aux Dévoués dans le Jardin de Mathieu à Cotonou.

