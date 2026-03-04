mercredi, 4 mars 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Culture

Un décret fixe désormais le statut de l’artiste béninois




Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le décret portant statut de l’artiste et des professionnels de la culture en République du Bénin.

L’artiste béninois dispose désormais d’un statut juridique, social et économique. Ceci, grâce à l’adoption en conseil des ministres, du décret portant statut de l’artiste et des professionnels de la culture.

Ledit décret selon le communiqué du gouvernement, affirme les droits fondamentaux de ceux-ci, précise la qualification et l’encadrement des contrats de collaboration professionnelle, les conditions d’accès aux professions artistiques et de soutien de l’État.

Son adoption selon le gouvernement, permettra un renforcement de l’arsenal juridique à travers la mise en place d’un cadre normatif propice à l’exercice des professions y relatives, en vue du développement d’une véritable industrie culturelle et créative pourvoyeuse de richesse et d’emplois au Bénin.

L’adoption de ce décret s’inscrit dans le cadre des nombreuses réformes engagées dans le domaine des arts et de la culture pour donner une stature internationale au pays.

F. A. A.

4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Près de 50 activités intellectuelles à l’actif du FInAB 2026


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), (…)
Lire la suite

T Gang et Fo Logozo en concert ce samedi à Family Beach


28 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les artistes T Gang et Fo Logozo offrent un géant concert au public de (…)
Lire la suite

King Mensah, « la voix d’or » qui enseigne au-delà de la musique


27 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le musicien King Mensah, de son vrai nom Ayaovi Papavi Mensah, (…)
Lire la suite

Le FInAB, carrefour des Afro-descendants du monde


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Né de la volonté du Président directeur général (PDG) du Groupe Empire, (…)
Lire la suite

Le Grand défilé de Mode du FInAB Fashion Week a lieu ce dimanche


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le FInAB Fashion Week, programme officiel de mode à la 4e édition du (…)
Lire la suite

Des Certificats de reconnaissance et de participation décernés sur le (…)


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Nigeria Day, l’une des principales innovations de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

Le Guépard des fourneaux Delphin Agbetogan débute son défi culinaire


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Une autre aventure vers Guinness World Records a débuté, ce lundi 16 (…)
Lire la suite

Un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la retraite jugé (…)


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la (…)
Lire la suite

La mode en vitrine à travers un FInAB Fashion Week


16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du (…)
Lire la suite

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de (…)
Lire la suite

Beaufort Lager annonce un partenariat d’exception avec Fally Ipupa


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une alliance iconique placée sous le signe de la modernité, du prestige (…)
Lire la suite

Le Bénin au rythme des arts à la 4e édition du FInAB


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), plateforme dédiée (…)
Lire la suite

TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite

Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Lire la suite

Le FIFF Cotonou célèbre la créativité des femmes du 3 au 7 février


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La 4ᵉ édition du Festival international des films de femmes (FIFF) se (…)
Lire la suite


