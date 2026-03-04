Un décret fixe désormais le statut de l’artiste béninois

Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le décret portant statut de l’artiste et des professionnels de la culture en République du Bénin.

L’artiste béninois dispose désormais d’un statut juridique, social et économique. Ceci, grâce à l’adoption en conseil des ministres, du décret portant statut de l’artiste et des professionnels de la culture.

Ledit décret selon le communiqué du gouvernement, affirme les droits fondamentaux de ceux-ci, précise la qualification et l’encadrement des contrats de collaboration professionnelle, les conditions d’accès aux professions artistiques et de soutien de l’État.

Son adoption selon le gouvernement, permettra un renforcement de l’arsenal juridique à travers la mise en place d’un cadre normatif propice à l’exercice des professions y relatives, en vue du développement d’une véritable industrie culturelle et créative pourvoyeuse de richesse et d’emplois au Bénin.

L’adoption de ce décret s’inscrit dans le cadre des nombreuses réformes engagées dans le domaine des arts et de la culture pour donner une stature internationale au pays.

F. A. A.

