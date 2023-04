Un décret adopté en Conseil des ministres ce mercredi

Le Conseil des Ministres a adopté ce mercredi 05 avril 2023, le décret portant modification de celui n° 2022-303 du 25 mai 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes.

