Un débiteur oblige un SFD à lui accorder 12 mois de grâce

La justice a fait droit à une débitrice contre son prêteur, un Système Financier Décentralisé (SFD). Le jugement a été rendu le 09 août 2023.

Une revendeuse a obtenu un crédit d’un montant de 1.500.000 FCFA auprès d’un Système Financier Décentralisé (SFD) auquel elle reste devoir la somme de 840.720 FCFA.

Le 20 juin 2023, la revendeuse a saisi le Tribunal de commerce de Cotonou contre son prêteur. La revendeuse explique être confrontée à des difficultés économiques et demande un délai de grâce d’un an qu’elle entend mettre à profit pour « revenir à meilleure fortune, en vue de payer le solde de sa dette ».

Elle ajoute que le SFD « emploie une méthode de recouvrement agressive, effectuant des descentes sur son lieu de travail, lui causant des préjudices professionnels alors qu’elle est débitrice malheureuse, victime de la conjoncture économique ».

Le SFD demande à son tour au Tribunal de rejeter la demande de sa cliente. La revendeuse « manque régulièrement à ses engagements », selon les moyens du SFD basé à Cotonou.

Pour le Tribunal, attendu que la revendeuse reconnait devoir au SFD et a également justifié de la continuité des versements partiels pour apurer le crédit obtenu, réduisant sa dette à 840.720 FCFA, celle-ci est de bonne foi.

« Elle a exposé des difficultés économiques et financières liées à la conjoncture économique, ce qui justifie la nécessité de lui accorder un délai de grâce d’une année », selon le Tribunal qui a accordé un délai de grâce d’un an à la cliente du SFD.

La revendeuse a été, toutefois, condamnée aux dépens.

Le jugement (N° 103/23/CACPC/TCC) a été rendu, en premier ressort, le 09 août 2023.

M. M.

19 octobre 2023 par