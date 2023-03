Un couvre-feu instauré dans 7 communes

Face aux attaques terroristes au nord du Bénin, le gouvernement béninois a instauré un couvre-feu dans sept (07) communes du département de l’Alibori et de l’Atacora.

Couvre-feu dans sept communes du Bénin. Il est interdit la circulation des motos et piétons entre 19 heures et 6 heures du matin. Selon la décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, les communes concernées sont : Banikoara, Karimama, Sègbana, Matéri, Cobly, Kérou, Tanguieta et dans les villages jouxtant les parcs W et de la Pendjari ainsi que les arrêts des Zones frontalières. La décision a été prise au terme d’une réunion interministérielle de revue des questions sécuritaires tenue, mardi 7 mars 2023. Dans un message radio, le ministre Akotègnon a invité les préfets des deux départements à prendre les dispositions nécessaires pour informer les populations de la décision tout en les sensibilisant. Ce, en collaboration avec les maires des 07 communes.

A.Ayosso

11 mars 2023 par