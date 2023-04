Un couturier condamné à 10 ans de prison

La semaine de découvertes et de rencontres avec le Congo Brazzaville se poursuit à l’Institut Français du Bénin. Il est prévu ce jeudi 20 avril 2023, une conversation (...)

La journée du vendredi 21 avril 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national en raison de la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr (...)

Le ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a échangé avec une délégation d’hommes d’affaires de la Lettonie conduite par le ministre des Affaires (...)

Les Ministres d’État Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Romuald Wadagni des finances, Gaston (...)

Le prix du Hadj,édition 2023 a connu une baisse de 30 500 FCFA et passe désormais à 3.469.500 FCFA par pèlerin. L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 20 avril (...)

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, mercredi 19 avril 2023, un maître couturier à 10 ans de prison, 1 millions FCFA (...)

20 avril 2023 par ,

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par

20 avril 2023 par ,

La quatrième audience dans le dossier “ diffusion par voie électronique (...)Un accident de circulation a fait deux blessés graves dans la nuit du (...)Le secret ou l’opacité comme mode de gouvernance des affaires publiques (...)En collaboration avec des universités partenaires d’Afrique et de (...)La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a (...)Découverte macabre dans la matinée de ce jeudi 20 avril 2023 à Akassato, (...)Gernot Rohr a une bonne nouvelle. Le milieu de terrain offensif Andréas (...)Les éléments de la Police Républicaine ont procédé, mercredi 19 avril 2023 (...)Une opération menée par les éléments de la police républicaine a permis de (...)L’ex ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey (...)